ВСУ провели танковые учения

"В районе проведения операции Объединенных сил 3 июля прошло очередное обучение с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты. В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактики ведения боя ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, по легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря.



Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.



Как сообщал УНН, на следующей неделе начнутся украинские-американские морские учения "Си Бриз - 2018".