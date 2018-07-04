ЗСУ провели танкові навчання

"У районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня пройшли чергові навчання із бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти. У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, за легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря.



Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.



Як повідомляв УНН, наступного тижня почнуться українсько-американські морські навчання "Сі Бриз – 2018".