ЗСУ провели танкові навчання

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Танкові підрозділи Об’єднаних сил провели навчання з відбиття атаки умовного противника на узбережжі Азовського моря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня пройшли чергові навчання із бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти. У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря.

Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.

Як повідомляв УНН, наступного тижня почнуться українсько-американські морські навчання "Сі Бриз – 2018".

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