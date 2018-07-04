ЗСУ провели танкові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Танкові підрозділи Об’єднаних сил провели навчання з відбиття атаки умовного противника на узбережжі Азовського моря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.
"У районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня пройшли чергові навчання із бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти. У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря.
Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.
Як повідомляв УНН, наступного тижня почнуться українсько-американські морські навчання "Сі Бриз – 2018".