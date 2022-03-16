ВСУ в Киевской области разбили колонну артиллерии российских оккупантов

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"Вот так наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев где-то в Киевской области отправили колонну вражеской артиллерии за российский кораблем. Слава Украине!" - подписали видео в Сухопутных войсках ВСУ.

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Враг потерял уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолеты, 108 вертолетов и сотни единиц другой военной техники с начала масштабного вторжения рф в Украину.