ЗСУ на Київщині розбили колону артилерії російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Збройні Сили України на Київщині розбили колону техніки російських окупантів. Відео оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, пише УНН.
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"Ось так наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців десь на Київщині відправили колону ворожої артилерії за російський кораблем. Слава Україні!" - підписали відео у Сухопутних військах ЗСУ.
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Ворог втратив вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки з початку масштабного вторгнення рф в Україну.