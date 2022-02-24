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15 марта, 19:03 • 100485 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129381 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110394 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100951 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85295 просмотра

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ВС РФ нанесли более 30 ударов по гражданским и военным объектам Украины

ВС РФ нанесли более 30 ударов по гражданским и военным объектам Украины

Киев • УНН

 • 191073 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли более 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ

Детали

"По состоянию на 13:00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора российской федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами “Калибр”, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, враг продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.

Зафиксирована работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне.

"Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонительной операции. Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии. Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои на всех направлениях выдвижения противника. Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах!"- написали в штабе ВСУ.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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