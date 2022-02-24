ВС РФ нанесли более 30 ударов по гражданским и военным объектам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли более 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ
Детали
"По состоянию на 13:00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора российской федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами “Калибр”, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, враг продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.
Зафиксирована работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне.
"Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонительной операции. Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии. Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои на всех направлениях выдвижения противника. Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах!"- написали в штабе ВСУ.
Напомним
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.
Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.