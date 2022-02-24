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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗС РФ завдали понад 30 ударів по цивільним та військовим об’єктам України

ЗС РФ завдали понад 30 ударів по цивільним та військовим об’єктам України

Київ • УНН

 • 191073 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Збройні сили Російської Федерації завдали понад 30 ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Деталі

"Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора російської федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, ворог продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Зафіксовано роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

"Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах!" — написали у штабі ЗСУ.

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Помічник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що російська техніка пішла на прорив в Київській області.

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