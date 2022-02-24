ЗС РФ завдали понад 30 ударів по цивільним та військовим об’єктам України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Збройні сили Російської Федерації завдали понад 30 ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ
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"Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора російської федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі, ворог продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.
Зафіксовано роботу диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.
"Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника. Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах!" — написали у штабі ЗСУ.
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