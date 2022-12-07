Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации, пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детаи
Генштаб также пишет, что из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.
В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.
Напомним
Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной.