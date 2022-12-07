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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49927 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 89240 перегляди

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Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області

Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області

Київ • УНН

 • 1227198 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Генштаб також пише, що через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян.

В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо 

Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною.

Українські Національні Новини

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