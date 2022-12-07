Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Генштаб також пише, що через інформацію про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян.
В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.
Нагадаємо
Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною.