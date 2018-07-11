Рост зарплат и переводы заробитчан: украинцы активно кладут деньги на депозиты

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В июне приток вкладов населения в банковскую систему оживился. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

"В июне банки активизировали привлечение вкладов населения", - говорится в сообщении.

В частности, по данным НБУ, остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за июнь выросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1% до 8,5 млрд долл. США.

"Активному привлечению средств способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, притоку средств в гривне способствовало сохранение значительной разницы в доходности депозитов в национальной и иностранной валютах на фоне практически неизменного курса нацвалюты к доллару США", - рассказали в НБУ.

В то же время отмечается, что остатки депозитов юридических лиц за месяц сократились. Это произошло как по гривневым вкладам (на 5,6% до 243,8 млрд грн), так и средствам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,3% до 5,1 млрд долл. США.

"Такая динамика главным образом обусловлена ​​плановыми перечислениями хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в Государственный бюджет", - пояснил регулятор.

Таким образом, как добавили в Нацбанке, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн.

Зато, кредитный портфель банков в национальной валюте в июне сократился на 1,4% до 584,9 млрд грн.

"Это произошло из-за снижения остатков гривневых кредитов бизнеса (на 1,8% до 468,2 млрд грн), поскольку портфель кредитов физических лиц остался почти на уровне предыдущего месяца (116,7 млрд грн)", - уточнили в НБУ.

Регулятор добавил, что большинство процентных ставок банков в июне остался практически на уровне предыдущего месяца.

Так, произошло незначительное повышение процентных ставок по депозитам бизнеса в гривне - на 0,2. п. до 11,6% годовых. Стоимость гривневых кредитов юридических лиц выросла на 0,1 в. п. до 17,1% годовых.

Стоимость гривневых вкладов населения фактически оставалась на уровне предыдущего месяца (10,8% годовых), учитывая устойчивый приток средств населения. Зато ставки по кредитам физлиц выросли на 0,6%. Краткосрочные займы наоборот подешевели.

Напомним, из-за возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре в НБУ не уверены, что годовая инфляция снизится до 6% ± 2 п. п., как это заложено в целях Нацбанка.

Украинские Национальные Новости

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