Зростання зарплат та перекази заробітчан: українці активно кладуть гроші на депозити

“У червні банки активізували залучення вкладів населення”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними НБУ, залишки гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за червень зросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) — на 1,1% до 8,5 млрд дол. США.

“Активному залученню коштів сприяли високі темпи зростання заробітних плат та подальше зростання приватних переказів з-за кордону. Крім того, припливу коштів у гривні сприяло збереження значної різниці в дохідностях депозитів у національній та іноземній валютах на тлі практично незмінного курсу нацвалюти до долара США”, — розповіли у НБУ.

Водночас зазначається, що залишки депозитів юридичних осіб за місяць скоротилися. Це відбулося як за гривневими вкладами (на 5,6% до 243,8 млрд грн), так і коштами у іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) — на 1,3% до 5,1 млрд дол. США.

“Така динаміка головним чином зумовлена плановими перерахуваннями господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до Державного бюджету”, — пояснив регулятор.

Таким чином, як додали у Нацбанку, загальний портфель гривневих депозитів у червні практично не змінився і залишився на рівні 506,7 млрд грн.

Натомість, кредитний портфель банків у національній валюті у червні скоротився на 1,4% до 584,9 млрд грн.

“Це відбулося через зниження залишків гривневих кредитів бізнесу (на 1,8% до 468,2 млрд грн), оскільки портфель кредитів фізичних осіб залишився майже на рівні попереднього місяця (116,7 млрд грн)”, — уточнили в НБУ.

Регулятор додав, що більшість процентних ставок банків у червні залишилася практично на рівні попереднього місяця.

Так, відбулося незначне підвищення процентних ставок за депозитами бізнесу у гривні ‒ на 0,2 в. п. до 11,6% річних. Вартість гривневих кредитів юридичних осіб зросла на 0,1 в. п. до 17,1% річних.

Вартість гривневих вкладів населення фактично залишалась на рівні попереднього місяця (10,8% річних) з огляду на стійкий приплив коштів населення. Натомість ставки за кредитами фізосіб зросли на 0,6%. Короткострокові позики навпаки подешевшали.

Нагадаємо, через можливе сезонне підвищення споживчої інфляції у жовтні-грудні у НБУ не впевнені, що річна інфляція знизиться до 6% ± 2 п. п, як це закладено у цілях Нацбанку.