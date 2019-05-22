Рост продаж на рынке недвижимости к концу мая может превысить 8%

Окончание выборов стало определенным сигналом для покупателей: рост продаж в первые 2 недели мая в среднем по первичному рынку составил около 5%, говорят застройщики. К концу месяца он может превысить 8%.

Но эксперты предупреждают о росте стоимости жилья, в связи с удорожанием самого строительства, повышением зарплат строителей.

При этом удорожание самого строительства за 4,5 месяца текущего года уже превысило отметку в 10%. Именно растущая себестоимость вынудит многих застройщиков корректировать цены.

По словам девелоперов, период с мая 2018 года по май 2019 года средний рост стоимости квартир в объектах комплексной застройки составил 11,5% в гривневом эквиваленте.

Как пояснили УНН у крупнейшего столичного застройщика, стоимость растет и будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга "ХК Киевгорстрой" Татьяна Маркова, объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто, откладывал покупку, не упустить возможности купить по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.