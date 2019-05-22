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Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня може перевищити 8%

Зростання продажів на ринку нерухомості до кінця травня може перевищити 8%

Київ • УНН

 • 9732 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На ринку житлової нерухомості збільшився попит. І зростання попиту триває, пише УНН з посиланням на UBR.ua.

Закінчення виборів стало певним сигналом для покупців: зростання продажів в перші 2 тижні травня в середньому по первинному ринку становило близько 5%, кажуть забудовники. До кінця місяця воно може перевищити 8%.

Але експерти попереджають про зростання вартості житла, в зв'язку з подорожчанням самого будівництва, підвищенням зарплат будівельників.

При цьому подорожчання самого будівництва за 4,5 місяці поточного року вже перевищило позначку в 10%. Саме зростаюча собівартість змусить багатьох забудовників коригувати ціни.

За словами девелоперів, період з травня 2018 року по травень 2019 року середній ріст вартості квартир в об'єктах комплексної забудови становив 11,5% в гривневому еквіваленті.

Як пояснили УНН у найбільшого столичного забудовника, вартість зростає і буде зростати. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу "ХК Київміськбуд" Тетяна Маркова, пояснила, що цьому сприяє низка факторів.

"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни на інші підвищуватиме в міру зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.

За її словами, зростання цін впливає на продажі тільки частково, адже покупка житла - не одномоментне рішення.

Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто, відкладав покупку, не змарнувати можливості купити за старою ціною.

Крім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку і іпотеку.

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