Возросло количество жертв из-за взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Возросло количество жертв из-за взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе. По омбудсмена республики Гегам Степаняна погибли 68 человек. Об этом пишут армянские СМИ, передает УНН.
Детали
По данным Степаняна, по состоянию на 22:00 26 сентября “Бюро судебно-медицинских экспертиз Степанакерта” подтвердило смерть 68 человек в результате взрыва склада с топливом. Экспертам удалось установить личности 21 погибшего, остальных пока не идентифицировали.
На пресс-брифинге журналистам о ситуации в Нагорном Карбахе, Степанян также добавил, что согласно сводным данным, поступившим в информационные центры, без вести пропавшими в результате взрыва числятся 105 граждан. А травмированы в общей сложности 290 человек, их них 168 сегодня были перевезены в медучреждения Армении
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Напомним
Утром Минздрав Армении сообщал, что в результате взрыва, произошедшего на топливном складе недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран на территории Нагорного Карабаха пострадало 290 человек и погибло по меньшей мере 20.