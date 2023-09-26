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Возросло количество жертв из-за взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе

Возросло количество жертв из-за взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе

Киев • УНН

 • 218532 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Возросло количество жертв из-за взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе. По омбудсмена республики Гегам Степаняна погибли 68 человек. Об этом пишут армянские СМИ, передает УНН.

Детали

По данным Степаняна, по состоянию на 22:00 26 сентября “Бюро судебно-медицинских экспертиз Степанакерта” подтвердило смерть 68 человек в результате взрыва склада с топливом. Экспертам удалось установить личности 21 погибшего, остальных пока не идентифицировали.

На пресс-брифинге журналистам о ситуации в Нагорном Карбахе, Степанян также добавил, что согласно сводным данным, поступившим в информационные центры, без вести пропавшими в результате взрыва числятся 105 граждан. А травмированы в общей сложности 290 человек, их них 168 сегодня были перевезены в медучреждения Армении

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Напомним

Утром Минздрав Армении сообщал, что в результате взрыва, произошедшего на топливном складе недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран на территории Нагорного Карабаха пострадало 290 человек и погибло по меньшей мере 20.

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