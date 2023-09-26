Зросла кількість жертв через вибух на паливному складі у Нагірному Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Зросла кількість жертв через вибух на паливному складі в Нагірному Карабасі. За словами омбудсмена республіки Гегама Степаняна, загинули 68 осіб. Про це пишуть вірменські ЗМІ, передає УНН.
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За даними Степаняна, станом на 22:00 26 вересня “Бюро судово-медичних експертиз Степанакерта” підтвердило смерть 68 осіб унаслідок вибуху складу з паливом. Експертам вдалося встановити особи 21 загиблого, інших поки не ідентифікували.
На пресбрифінгу журналістам, щодо ситуації в Нагірному Карбасі, Степанян також додав, що згідно зі зведеними даними, які надійшли до інформаційних центрів, зниклими безвісти внаслідок вибуху вважаються 105 громадян. А травмовано загалом 290 осіб, з них 168 сьогодні було перевезено в медустанови Вірменії
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Нагадаємо
Зранку МОЗ Вірменії повідомляло, що внаслідок вибуху, який стався на паливному складі неподалік від траси Степанакерт — Аскеран на території Нагірного Карабаху, постраждали 290 осіб і загинуло щонайменше 20.