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Зросла кількість жертв через вибух на паливному складі у Нагірному Карабаху

Зросла кількість жертв через вибух на паливному складі у Нагірному Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Зросла кількість жертв через вибух на паливному складі в Нагірному Карабасі. За словами омбудсмена республіки Гегама Степаняна, загинули 68 осіб. Про це пишуть вірменські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними Степаняна, станом на 22:00 26 вересня “Бюро судово-медичних експертиз Степанакерта” підтвердило смерть 68 осіб унаслідок вибуху складу з паливом. Експертам вдалося встановити особи 21 загиблого, інших поки не ідентифікували.

На пресбрифінгу журналістам, щодо ситуації в Нагірному Карбасі, Степанян також додав, що згідно зі зведеними даними, які надійшли до інформаційних центрів, зниклими безвісти внаслідок вибуху вважаються 105 громадян. А травмовано загалом 290 осіб, з них 168 сьогодні було перевезено в медустанови Вірменії

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Нагадаємо

Зранку МОЗ Вірменії повідомляло, що внаслідок вибуху, який стався на паливному складі неподалік від траси Степанакерт — Аскеран на території Нагірного Карабаху, постраждали 290 осіб і загинуло щонайменше 20.

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