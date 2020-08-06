Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, заторы наблюдаются на Кольцевой дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, Голосеевском проспекте, улице Вадима Гетьмана, улице Борщаговской, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улице Юрия Ильенко, улице Большой Житомирской, улице Елены Телиги, улице Набережно-Луговой, проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу пробки сковали проспект Романа Шухевича, проспект Освободителей, Броварской проспект, проспект Бажана.
Движение по мостам: Северным, Южным, Мостом Метро, мостом Патона и Дарницким мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, Национальный банк Украины на 6 августа 2020 года установил официальный курс банковских металлов.