Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, Відрадному проспекті, Голосіївському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Борщагівській, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Великій Житомирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Луговій, проспекті Степана Бандери.
На лівому березі затори скували проспект Романа Шухевича, проспект Визволителів, Броварський проспект, проспект Миколи Бажана.
Рух мостами: Північним, Південним, Мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом ускладнено у сторону правого берега.
Нагадаємо, Національний банк України на 6 серпня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів.