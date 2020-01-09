Утром Киев сковали пробки

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24566 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117617 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123388 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 142847 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110804 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109697 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132131 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130822 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах в центре Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, бульвар Дружбы Народов, Днепровский проезд, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улица Богатырская.

Кроме того, затруднено движение по улице Елены Телиги, улице Ивана Федорова и улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, Броварской проспект и улица Братиславская.

Движение на мостах - Южном, Русановском, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Патона незначительное затруднение движения, а на Дарницком мосту можно проехать свободно.

Напомним, в Украине в четверг, 9 января, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 15° мороза до 3° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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