Утром Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах в центре Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, бульвар Дружбы Народов, Днепровский проезд, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улица Богатырская.
Кроме того, затруднено движение по улице Елены Телиги, улице Ивана Федорова и улице Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, Броварской проспект и улица Братиславская.
Движение на мостах - Южном, Русановском, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Патона незначительное затруднение движения, а на Дарницком мосту можно проехать свободно.
Напомним, в Украине в четверг, 9 января, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 15° мороза до 3° тепла.