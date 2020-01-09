Від 15° морозу до 3° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Україні у четвер, 9 січня, місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 15° морозу до 3° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 січня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західній частині подекуди ожеледь; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Як зазначається, на дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до Щедрого вечора.