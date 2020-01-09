От 15° мороза до 3° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине в четверг, 9 января, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 15° мороза до 3° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 января в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололед, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Как отмечается, на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера.