Зранку Київ скували затори

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах в центрі Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

У заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, бульвар Дружби Народів, Дніпровський проїзд, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе та вулиця Богатирська.

Окрім того, ускладнено рух вулицею Олени Теліги, вулицею Івана Федорова та вулицею Набережно-Хрещатицькою.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, Броварський проспект та вулиця Братиславська.

Рух на мостах - Південному, Русанівському, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Патона незначне ускладнення руху, а Дарницьким мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 9 січня, місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 15° морозу до 3° тепла.

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