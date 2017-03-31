Утром боевики выпустили более 80 мин на Светлодарской дуге

"Донецкое направление. Противник был активным во всех ключевых районах противостояния, особенно сложной остается обстановка на Светлодарской дуге с эпицентром в Луганском. Там вчера враждебные обстрелы продолжались круглосуточно. Самые мощные из них произошли после полуночи и утром. Во время ночного сеанса огня противник выпустил около 40 артиллерийских снарядов и столько же минометных мин. Утром в ход пошли только враждебные минометы, однако с аналогичным интенсивностью. За 2,5 часа боевики выпустили в направлении позиций сил АТО более 80 мин. Далее в течение суток на этих рубежах враг активно применял легкое вооружение, в том числе снайперские винтовки и вооружения на БМП, а после 23 часов снова открыл огонь из артиллерии", - сообщил А.Лысенко.

На Горловском периметру боевики были активными только на севере, именно в Зайцевом. Утром и днем ​​из стрелкового оружия там провоцировали военных на огонь.

Кроме того, в Авдеевке и на ее флангах продолжаются боевые действия с применением врагом тяжелого вооружения. В частности минометов вдоль этого участка фронта и танков в Авдеевской промзоне.

В районе Донецкого аэропорта, по данным Минобороны, противник был активным в Опытном, где широко применил БМП и стрелковое оружие, а также эпизодически минометы. Единичный случай нарушения врагом тишины с применением пулеметов зафиксирован в Новельськом.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 обстрелов, треть из которых из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки.