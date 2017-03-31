Утром боевики выпустили более 80 мин на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Утром на Светлодарской дуге боевики выпустили более 80 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Донецкое направление. Противник был активным во всех ключевых районах противостояния, особенно сложной остается обстановка на Светлодарской дуге с эпицентром в Луганском. Там вчера враждебные обстрелы продолжались круглосуточно. Самые мощные из них произошли после полуночи и утром. Во время ночного сеанса огня противник выпустил около 40 артиллерийских снарядов и столько же минометных мин. Утром в ход пошли только враждебные минометы, однако с аналогичным интенсивностью. За 2,5 часа боевики выпустили в направлении позиций сил АТО более 80 мин. Далее в течение суток на этих рубежах враг активно применял легкое вооружение, в том числе снайперские винтовки и вооружения на БМП, а после 23 часов снова открыл огонь из артиллерии", - сообщил А.Лысенко.
На Горловском периметру боевики были активными только на севере, именно в Зайцевом. Утром и днем из стрелкового оружия там провоцировали военных на огонь.
Кроме того, в Авдеевке и на ее флангах продолжаются боевые действия с применением врагом тяжелого вооружения. В частности минометов вдоль этого участка фронта и танков в Авдеевской промзоне.
В районе Донецкого аэропорта, по данным Минобороны, противник был активным в Опытном, где широко применил БМП и стрелковое оружие, а также эпизодически минометы. Единичный случай нарушения врагом тишины с применением пулеметов зафиксирован в Новельськом.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 обстрелов, треть из которых из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки.