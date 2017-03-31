Зранку бойовики випустили понад 80 мін на Світлодарській дузі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Вранці на Світлодарській дузі бойовики випустили понад 80 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“Донецький напрямок. Противник був активним у всіх ключових районах протистояння, особливо складною залишається обстановка на Світлодарській дузі з епіцентром у Луганському. Там вчора ворожі обстріли тривали цілодобово. Найпотужніші з них відбулися після опівночі та рано-вранці. Під час нічного сеансу вогню противник випустив близько 40 артилерійських снарядів і стільки ж мінометних мін. Вранці в хід пішли лише ворожі міномети, проте з аналогічною інтенсивністю. За 2,5 години бойовики випустили у напрямку позицій сил АТО понад 80 мін. Далі впродовж доби на цих рубежах ворог активно застосовував легке озброєння, в тому числі снайперські гвинтівки та озброєння на БМП, а після 23 години знову відкрив вогонь з артилерії”, — повідомив А.Лисенко.
На Горлівському периметрі бойовики були активними лише на півночі, саме у Зайцевому. Уранці та вдень зі стрілецької зброї там провокували військових на вогонь у відповідь.
Крім того, в Авдіївці та на її флангах тривають бойові дії із застосуванням ворогом важкого озброєння. Зокрема мінометів вздовж цієї ділянки фронту та танків у Авдіївській промзоні.
В районі Донецького летовища, за даними Міноборони, противник був активним в Опитному, де широко застосував БМП та стрілецьку зброю, а також епізодично міномети. Одиничний випадок порушення ворогом тиші із застосуванням кулеметів зафіксовано у Новельському.
Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 30 обстрілів, третина з яких з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби.