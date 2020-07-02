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Зозуля отметился результативным действием в поединке испанской Сегунды

Зозуля отметился результативным действием в поединке испанской Сегунды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинский форвард Роман Зозуля помог избежать поражения ФК "Альбасете" в противостоянии 37 тура испанской Сегунды против "Алькоркон", передает корреспондент УНН.

На 9 минуте гости открыли счет усилиями Сандазы. На 57 минуте цифры были уравнены. Зозуля ассистировал испанского полузащитнику Ожеди — 1:1.

Форвард был заменен на 86 минуте. Другой украинец, выступающий за “Алькоркон” — Сергей Мякушко, провел весь поединок на скамейке запасных.

Примечательно, что это второй ассист при двух голах в нынешней кампании Сегунды.

Добавим, “Альбасете” набрал 44 очка и на три балла опережает зону вылета — 18-е. “Алькоркон” из 52 пунктов на 7-м ступени.

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