Зозуля отметился результативным действием в поединке испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинский форвард Роман Зозуля помог избежать поражения ФК "Альбасете" в противостоянии 37 тура испанской Сегунды против "Алькоркон", передает корреспондент УНН.
На 9 минуте гости открыли счет усилиями Сандазы. На 57 минуте цифры были уравнены. Зозуля ассистировал испанского полузащитнику Ожеди — 1:1.
Форвард был заменен на 86 минуте. Другой украинец, выступающий за “Алькоркон” — Сергей Мякушко, провел весь поединок на скамейке запасных.
Примечательно, что это второй ассист при двух голах в нынешней кампании Сегунды.
Добавим, “Альбасете” набрал 44 очка и на три балла опережает зону вылета — 18-е. “Алькоркон” из 52 пунктов на 7-м ступени.