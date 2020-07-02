Зозуля відзначився результативною дією у поєдинку іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Український форвард Роман Зозуля допоміг уникнути поразки ФК "Альбасете" у протистоянні 37 туру іспанської Сегунди проти "Алькоркон", передає кореспондент УНН.
На 9 хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Сандази. На 57 хвилині цифри були зрівняні. Зозуля асистував іспанського півзахиснику Ожеді — 1:1.
Форвард був замінений на 86 хвилині. Інший українець, який виступає за “Алькоркон” — Сергій Мякушко, провів увесь поєдинок на лаві для запасних.
Примітно, що це другий асист при двох голах в нинішній кампанії Сегунди.
Додамо, “Альбасете” набрав 44 очки і на три бали випереджає зону вильоту — 18-ті. “Алькоркон” з 52 пунктами на 7-му щаблі.