Внешний спрос на украинскую курятину поднял индекс производства страны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Стабильно высокий внешний спрос на отечественную продукцию птицеводства (курятину) ускорил рост сводного индекса производства (СИП) Украины. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли, передает УНН.
Там напомнили, что за 7 месяцев этого года СИП Украины вырос ориентировочно на 4%. Высокие темпы роста были поддержаны строительной сферой, сферой транспорта, розничной сегментом внутреннего рынка и агропромышленным комплексом.
Причем, АПК превзошел ожидания благодаря трем основным факторам:
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- стабильно высокий внешний спрос на продукцию птицеводства;
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- улучшение ситуации в свиноводстве;
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- увеличение урожайности ранних зерновых культур.
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Напомним, за последние 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 - в странах ЕС.
Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие производства курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры.
Ранее УНН сообщал, что топовым производителем и экспортером украинской курятины является агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. На плечах компании - 87,9% экспорта продукции. В прошлом году МХП завел в страну 450 млн долларов валютной выручки (с 500 млн долларов общей суммы).
Далее в рейтинге крупнейших экспортеров курятины, с достаточно существенным отрывом, следует запорожский "Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД". Компания обеспечивает 2,6% поставок курятины за границу.
Международная пресса ранее сообщала, что владелец "МХП" Косюк способствовал увеличению беспошлинных квот на ввоз украинской курятины в Европу.