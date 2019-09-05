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6 марта, 17:12 • 122389 просмотра

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Внешний спрос на украинскую курятину поднял индекс производства страны

Внешний спрос на украинскую курятину поднял индекс производства страны

Киев  •  УНН

 • 6272 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Стабильно высокий внешний спрос на отечественную продукцию птицеводства (курятину) ускорил рост сводного индекса производства (СИП) Украины. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли, передает УНН.

Там напомнили, что за 7 месяцев этого года СИП Украины вырос ориентировочно на 4%. Высокие темпы роста были поддержаны строительной сферой, сферой транспорта, розничной сегментом внутреннего рынка и агропромышленным комплексом.

Причем, АПК превзошел ожидания благодаря трем основным факторам:

  • стабильно высокий внешний спрос на продукцию птицеводства;

  • улучшение ситуации в свиноводстве;

  • увеличение урожайности ранних зерновых культур.

Напомним, за последние 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 - в странах ЕС.

Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие производства курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры.

Ранее УНН сообщал, что топовым производителем и экспортером украинской курятины является агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. На плечах компании - 87,9% экспорта продукции. В прошлом году МХП завел в страну 450 млн долларов валютной выручки (с 500 млн долларов общей суммы).

Далее в рейтинге крупнейших экспортеров курятины, с достаточно существенным отрывом, следует запорожский "Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД". Компания обеспечивает 2,6% поставок курятины за границу.

Международная пресса ранее сообщала, что владелец "МХП" Косюк способствовал увеличению беспошлинных квот на ввоз украинской курятины в Европу.

Украинские Национальные Новости

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