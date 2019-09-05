Зовнішній попит на українську курятину підняв індекс виробництва країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Стабільно високий зовнішній попит на вітчизняну продукцію птахівництва (курятину) прискорив зростання зведеного індексу виробництва (ЗІВ) України. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
Там нагадали, що за 7 місяців цього року ЗІВ України зріс орієнтовно на 4%. Високі темпи зростання були підтримані будівельною сферою, сферою транспорту, роздрібним сегментом внутрішнього ринку та агропромисловим комплексом.
При чому, АПК перевершив очікування завдяки трьом основним чинникам:
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- стабільно високий зовнішній попит на продукцію птахівництва;
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- покращення ситуації у свинарстві;
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- збільшення урожайності ранніх зернових культур.
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Нагадаємо, за останні 5 років Україна перетворилася з нетто-імпортера курятини в нетто-експортера. Нині Україна у ТОП-10 світових постачальників і ТОП-3 – в країнах ЄС.
Рекордному для України стрибку сприяв стрімкий розвиток виробництва курятини, зокрема за рахунок оновлення інфраструктури.
Раніше УНН повідомляв, що топовим виробником і експортером української курятини є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. На плечах компанії - 87,9% експорту продукції. Минулого року МХП завів у країну 450 млн доларів валютної виручки (із 500 млн доларів загальної суми).
Далі в рейтингу найбільших експортерів курятини, із досить суттєвим відривом, слідує запорізький "М’ясопереробний комплекс ЛТД". Компанія забезпечує 2,6% поставок курятини за кордон.
Міжнародна преса раніше повідомляла, що власник "МХП" Косюк сприяв збільшенню безмитних квот на ввіз української курятини в Європу.