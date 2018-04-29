"Заря" в большинстве "нанесла минимальное поражение "Вересу"

Первый тайм встречи вышел непритязательным на моменты. Противоречивый эпизод произошел на 7-й минуте, когда Сваток, играя высоко ногой, разбил лицо Жулио Сезара. Окровавленное лицо бразильца не дало повод арбитру зафиксировать хотя бы эти нарушения в этом эпизоде.

Зато на 50 минуте Адамюк подвохов в штрафную в борьбе с Громовым сыграл сначала в мяч, а потом задел ногу нападающего. Рефери назначил штрафной и прямую красную карточку центральному защитнику “Вереса”.

В большинстве “Заря” активизировалась. На 59-й минуте Иури выбежал на свидание с Бандурой, перебросил мяч через голкипера, открыв счет — 1:0.

После этого “Заря” еще имела несколько моментов. “Верес” тоже пытался спасти поединок. Был удар от Морозенко, а также коварный парашют за шиворот Лунину от Симинина. Но голов зрители больше на увидели — 1:0.

Примечательно, что матч в родном Запорожье против “Зари” стал первым во главе “Вереса” для и.о. главного тренера Андрея Демченко.

Составы команд:

“Заря”: Лунин, Сваток, Гордиенко, Андриевский, Караваев, Тимчик (Харатин, 18), Громов, Чечер, Иури, Силас (Фаупала, 52), Чеберко (Лунев, 73);

“Верес”: Бандура, Адамюк, Приймак, Симинин (К), Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Мягков, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Жулио Сезар (Никитин, 58).

Добавим, что “Заря” продолжает борьбу за медали чемпионата — 43 очка, 4 место и одно очко отставания от 3-й ступени. “Верес” с 33 пунктами замыкает главную шестерку.