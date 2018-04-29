"Зоря" у більшості" завдала мінімальної поразки "Вересу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Луганська "Зоря" під орудою Юрія Вернидуба здобула перемогу над "Вересом" на стадіоні "Славутич-Арена" в рамках 29-го туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Вереса".
Перший тайм зустрічі вийшов невибагливим на моменти. Суперечливий епізод стався на 7-й хвилині, коли Сваток, граючи високо ногою, розбив обличчя Жуліо Сезару. Скривавлене обличчя бразильця не дало привід арбітру зафіксувати хоча б порушення в цьому епізоді.
Натомість на 50 хвилині Адамюк перед підступами до штрафного майданчика у боротьбі з Громовим зіграв спочатку в м’яч, а потім зачепив ногу нападника. Рефері призначив штрафний і пряму червону картку центральному захиснику “Вереса”.
У більшості “Зоря” активізувалася. На 59-й хвилині Іурі вибіг на побачення з Бандурою, перекинув м’яч через голкіпера, відкривши рахунок — 1:0.
Після цього “Зоря” ще мала кілька моментів. “Верес” теж намагався врятувати поєдинок. Був удар від Морозенка, а також підступний парашут за комірець Луніну від Сімініна. Але голів глядачі більше на побачили — 1:0.
Примітно, що матч у рідному Запоріжжі проти “Зорі” став першим на чолі “Вереса” для в.о. головного тренера Андрія Демченка.
Склади команд:
“Зоря”: Лунін, Сваток, Гордієнко, Андрієвський, Караваєв, Тимчик (Харатін, 18), Громов, Чечер, Іурі, Сілас (Фаупала, 52), Чеберко (Луньов, 73);
“Верес”: Бандура, Адамюк, Приймак, Сімінін (К), Лук’янчук, Карасюк, Каленчук, Мягков, Пепі (Морозенко, 53), Степанюк, Жуліо Сезар (Микитин, 58).
Додамо, що “Зоря” продовжує боротьбу за медалі чемпіонату — 43 очки, 4 місце і одне очко відставання від 3-го щабля. “Верес” з 33 пунктами замикає чільну шістку.