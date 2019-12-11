"Заря" расторгла контракт с бразильским легионером
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Луганская "Заря" прекратила контракт с вратарем из Бразилии Луисом Фелипе. Об этом говорится на сайте клуба, передает УНН.
Контракт расторгнут по обоюдною согласия и сегодня футболист покинул территорию Украины.
"Прощай, Украина. Я буду очень скучать", - написал футболист в своем Instagram.
Заметим, что Луис Филипе находился в расположении "Зари", начиная с февраля 2018 года. За это время провел 8 из 18 матчей на "ноль", пропустил 21 гол, но последний раз выходил на поле 17 апреля.
Напомним, что "Заря" победила "Динамо" в матче за "второе место" УПЛ.