"Зоря" розірвала контракт з бразильським легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Луганська "Зоря" припинила контракт із воротарем з Бразилії Луїсом Філіпе. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.
Контракт розірваний за обоюдною згодою і сьогодні футболіст покинув територію України.
"Прощай, Україна. Я буду дуже сумувати", - написав футболіст у своєму Instagram.
Зауважимо, що Луїс Філіпе знаходився в розташуванні "Зорі", починаючи з лютого 2018 року. За цей час провів 8 з 18 матчів на "нуль", пропустив 21 гол, але останній раз виходив на поле 17 квітня.
Нагадаємо, що "Зоря" перемогла "Динамо" у матчі за "друге місце" УПЛ.