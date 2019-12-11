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"Зоря" розірвала контракт з бразильським легіонером

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Луганська "Зоря" припинила контракт із воротарем з Бразилії Луїсом Філіпе. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.

Контракт розірваний за обоюдною згодою і сьогодні футболіст покинув територію України.

"Прощай, Україна. Я буду дуже сумувати", - написав футболіст у своєму Instagram.

Зауважимо, що Луїс Філіпе знаходився в розташуванні "Зорі", починаючи з лютого 2018 року. За цей час провів 8 з 18 матчів на "нуль", пропустив 21 гол, але останній раз виходив на поле 17 квітня.

Нагадаємо, що "Зоря" перемогла "Динамо" у матчі за "друге місце" УПЛ.

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