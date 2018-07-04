"Заря" победила действующего обладателя Кубка Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Стартовым соперником луганской “Зари” на учебно-тренировочных сборах команды в Словении стал действующий обладатель Кубка Сербии — белградский “Партизан”, передает УНН со ссылкой на сайт луганского коллектива.
На старте матча обе команды обменялись моментами. Однако после ударов сербов отлично играл Заур Махарадзе, а с выстрелом Максима Лунева справился кипер соперника.
Чуть позже команды упустили реальные шансы забить. На 28-й минуте отлично метров с 15-ти пробил Владислав Кочергин — вратарь “Партизана” мяч отбил перед собой, а луганчан на добивании не оказалось. А ближе к перерыву опасный удар наносил Рикардо Гомеш, но мяч пролетел рядом со штангой.
Большую часть второй половины встречи команды провели в позиционных атаках. Дело к ударам доходило редко. В ход шли прострелы и навесы. Даже несмотря на это на 64-й минуте “Заря” должна была забивать. После ошибки одного из футболистов “Партизана” мяч оказался у Александра Тимчика и появилась возможность контратаки два в одного. Футболист решил не отдавать передачу, а пробить. В результате — голкипера он переиграть не сумел.
Чуть позже Тимчик и вовсе ушел отдыхать. Александр за 5 минут получил две желтые карточки, которая трансформировалась в красную. Однако, в контрольных матчах существует договоренность между командами, при которой после удаления удаленного игрока может заменить другой футболист. Так и произошло.
Сербы ответили ударами Шеховича и Гомеша. В обоих случаях на месте был Олег Чуваев. В концовке игры активнее были подопечные Юрия Вернидуба. На 89-й минуте их активность воплотилась в гол. Дмитрий Хомченовский отдал пас на Артема Гордиенко, который и отправил мяч в сетку ворот сербов. В итоге минимальная победа “Зари” — 1:0.
Состав “Зари” в 1-м тайме: Заур Махарадзе, Дмитрий Литвин, Евгений Опанасенко, Виталий Вернидуб, Силас, Евгений Чеберко, Артем Громов, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Максим Лунев.
“Заря” во 2-м тайме Олег Чуваев, Никита Каменюка, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Егор шалфея, Александр Тимчик (Мохаммед Эль Буаззати, 68), Василий Прийма, Дмитрий Хомченовский, Леван Арвеладзе, Давид Фаупала .
Отметим, что следующий спарринг “Заря” проведет уже 6 июля. Соперник — словенский “Домжале”.