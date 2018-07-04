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"Зоря" перемогла діючого володаря Кубку Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Стартовим суперником луганської “Зорі” на навчально-тренувальних зборах команди в Словенії став чинний володар Кубка Сербії — белградський “Партизан”, передає УНН з посиланням на сайт луганського колективу.

На старті матчу обидві команди обмінялися моментами. Однак після ударів сербів відмінно грав Заур Махарадзе, а з пострілом Максима Луньова впорався кіпер суперника.

Трохи пізніше команди упустили реальні шанси забити. На 28-й хвилині відмінно метрів з 15-ти пробивав Владислав Кочергін — воротар “Партизана” м’яч відбив перед собою, а луганчан на добиванні не виявилося. А ближче до перерви небезпечний удар наносив Рікардо Гомеш, але м’яч пролетів поруч зі штангою.

Більшу частину другої половини зустрічі команди провели в позиційних атаках. Справа до ударів доходила не часто. У хід йшли простріли та навіси. Навіть незважаючи на це на 64-й хвилині “Зоря” зобов’язана була забивати. Після помилки одного з футболістів “Партизана” м’яч опинився у Олександра Тимчика і з’явилася можливість контратаки два в одного. Футболіст вирішив не віддавати передачу, а пробити. В результаті — голкіпера він переграти не зумів.

Трохи пізніше Тимчик і зовсім пішов відпочивати. Олександр за 5 хвилин отримав дві жовті картки, яка трансформувалася в червону. Однак, в контрольних матчах існує домовленість між командами, при якій після видалення вилученого гравця може замінити інший футболіст. Так і сталося.

Серби відповіли ударами Шеховича і Гомеша. В обох випадках на місці був Олег Чуваев. У кінцівці гри активніше були підопічні Юрія Вернидуба. На 89-й хвилині їх активність втілилась в гол. Дмитро Хомченовський віддав пас на Артема Гордієнко, який і відправив м’яч у сітку воріт сербів. У підсумку мінімальна перемога “Зорі” — 1:0.

Склад “Зорі” в 1-му таймі: Заур Махарадзе, Дмитро Литвин, Євген Опанасенко, Віталій Вернидуб, Сілас, Євген Чеберко, Артем Громов, Олександр Караваєв, Ігор Харатін, Владислав Кочергін, Максим Луньов.

“Зоря” у 2-му таймі: Олег Чуваев, Микита Каменюка, Олександр Сваток, Артем Гордієнко, В’ячеслав Чечер, Єгор шавлії, Олександр Тимчик (Мохаммед Ель Буаззаті, 68), Василь Прийма, Дмитро Хомченовський, Леван Арвеладзе, Давид Фаупала.
Зазначимо, що наступний спаринг “Зоря” проведе вже 6-го липня. Суперник — словенський “Домжале”.

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