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"Заря" и "Мариуполь" сегодня поведут борьбу за путевки в следующий этап ЛЕ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Два представителя Украины продолжат борьбу в третьем круге отборочного цикла Лиги Европы УЕФА, передает УНН.

"Заря" и "Мариуполь" сегодня поведут борьбу за путевки в следующий этап ЛЕ

“Брага” — “Заря”. В игре с “Насьональ”, которую “Брага” выиграла 4:2, ее наставник Абел Феррейра перешел к точечной ротации, и по сравнению с матчем в Запорожье были сделаны только 3 смены. Уилсон, Новайш и Гойя остались на скамейке запасных, а вместо них в основе вышли Фигейраш, Эдуардо и Диего Соуза. Полезно для команды отработал Рикардо Орта, который в матче в Запорожье был самым опасным в составе португальцев — у 21-го номера “Браги” дубль во втором тайме.

На матче в Браге будет работать бригада арбитров из Македонии во главе с Александаром Ставрев. Опытный 41-летний рефери, который имеет в своем активе матч квалификации чемпионатов мира и Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы. Категорию арбитра ФИФА Ставрев имеет с 2006 года, и его послужной список международных матчей насчитывает 80 игр.

Примечательно, что игра в 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится в Браге на стадионе “Эштадиу Мунисипал где Брага” начнется в 22:30. После первой игры цифры на табло показали две единицы (1:1).

Другой коллектив из Украины “Мариуполь” попытается в гостях отыграть разницу первого домашнего поединка с французским “Бордо” (1:3).

Перед игрой с Приазовцы “Бордо” дома уступил “Страсбург” в матче-открытии французской Лиги 1.

Главными арбитрами встречи станут шотландцы — Эндрю Даллас (главный), Грэм Стюарт, Джордан Стовкой (ассистенты).

Добавим, что игра за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы стартует в 21:45.

Украинские Национальные Новости

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