"Зоря" і "Маріуполь" сьогодні поведуть боротьбу за путівки до наступного етапу ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Два представники України продовжать боротьбу в третьому колі відбіркового циклу Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
“Брага” — “Зоря”. У грі з “Насьональ”, яку “Брага” виграла 4:2, її наставник Абел Феррейра вдався до точкової ротації, і в порівнянні з матчем у Запоріжжі були зроблені тільки 3 зміни. Вілсон, Новайш і Гойя залишилися на лаві запасних, а замість них в основі вийшли Діогу Фігейраш, Едуардо і Дієго Соуза. Корисно для команди відпрацював Рікардо Орта, який в матчі в Запоріжжі був найнебезпечнішим у складі португальців — у 21-го номера “Браги” дубль у другому таймі.
На матчі в Бразі буде працювати бригада арбітрів з Македонії на чолі з Александаром Ставревим. Досвідчений 41-річний рефері, який має в своєму активі матч кваліфікації чемпіонатів світу та Європи, а також Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Категорію арбітра ФІФА Ставрев має з 2006 року, і його послужний список міжнародних матчів налічує 80 ігор.
Примітно, що гра у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться в Бразі на стадіоні “Ештадіо Мунісіпал де Брага” розпочнеться о 22:30. Після першої гри цифри на табло показали дві одиниці (1:1).
Інший колектив з України “Маріуполь” спробує в гостях відіграти різницю першого домашнього поєдинку з французьким “Бордо” (1:3).
Перед грою з приазовцями “Бордо” вдома поступився “Страсбургу” у матчі-відкритті французької Ліги 1.
Головними арбітрами зустрічі стануть шотландці — Ендрю Даллас (головний), Грем Стюарт, Джордан Стовкой (асистенти).
Додамо, що гра за вихід в раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи стартуватиме о 21:45.