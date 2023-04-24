Зонд ОАЭ сделал впечатляющее фото спутника Марса

Детали

По данным Emirates Mars Mission (EMM), зонд находится в пределах 110 км от Деймоса.

Зонд, названный Al-Amal, что с арабского означает «Надежда», отправил на Землю самые точные изображения и наблюдения, когда-либо сделанные с помощью инструментов, измеряющих длины волн в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Он также впервые наблюдал обратную сторону спутника, обнаруживая области, состав которых никогда не изучался, говорится в сообщении миссии.

Зонд может вызвать новые споры о том, как спутники оказались на марсианской орбите.

"Мы не уверены в происхождении как Фобоса, так и Деймоса", – заявил научный руководитель EMM Хесса Аль Матруши.

Одна из ведущих теорий состоит в том, что два спутника когда-то были пролетавшими мимо астероидами, когда они неожиданно попали на орбиту Марса.

Кристофер Эдвардс, ученый, отвечающий за один из инструментов зонда, сказал, что «оба эти тела обладают инфракрасными свойствами, больше похожими на базальтовый Марс», чем на астероид.

Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум написал в Твиттере, что зонд «отрицает» теорию о том, что Луна когда-то была астероидом. По его словам, супутник когда-то был частью Марса, а затем «отделился от него миллионы лет назад», подобно тому, как считается, что наша собственная Луна когда-то была частью Земли, сказал он.

Космическое агентство ОАЭ объявило, что продолжает миссию еще на год, в течение которого Al-Amal продолжит пролетать мимо Деймоса и собирать больше данных.

Зонд был запущен в 2020 году и прибыл на орбиту Марса в 2021 году. В следующем году ОАЭ также планируют отправить на Луну беспилотный марсоход.