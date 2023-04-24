Зонд ОАЕ зробив вражаюче фото супутника Марса

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За даними Emirates Mars Mission (EMM), зонд знаходиться в межах 110 кілометрів від Деймоса.

Зонд, названий Al-Amal, що з арабської означає «Надія», відправив на Землю найточніші зображення та спостереження, коли-небудь зроблені за допомогою інструментів, що вимірюють довжини хвиль в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах.

Він також вперше спостерігав зворотний бік супутника, виявляючи області, склад яких ніколи не вивчався, йдеться у повідомленні місії.

Зонд також може викликати нові суперечки про те, як супутники опинилися на марсіанській орбіті.

"Ми не впевнені в походженні як Фобоса, так і Деймоса", - заявив науковий керівник EMM Хесса Аль Матруші.

Одна з провідних теорій полягає в тому, що два супутники колись були астероїдами, що пролітали повз, коли вони зненацька потрапили на орбіту Марса.

Крістофер Едвардс, учений, який відповідає за один з інструментів зонда, сказав, що «обидва ці тіла мають інфрачервоні властивості, більше схожі на базальтовий Марс», ніж на астероїд.

Прем'єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум написав у Твіттері, що зонд «заперечує» теорію про те, що Місяць колись був астероїдом. За його словами, супутник колись був частиною Марса, а потім «відокремився від нього мільйони років тому», подібно до того, як вважається, що наш власний Місяць колись був частиною Землі, сказав він.

Космічне агентство ОАЕ оголосило, що продовжує місію ще на рік, протягом якого Al-Amal продовжить пролітати повз Деймоса і збирати більше даних.

Зонд був запущений у 2020 році та прибув на орбіту Марса у 2021 році. Наступного року ОАЕ також планують відправити на Місяць безпілотний марсохід.