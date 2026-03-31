Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом доме

На Национальной аллее в Вашингтоне, США, установлен большой трон с золотым унитазом, что является критикой ремонтных работ, проведенных президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трон, имитирующий мрамор и золото, вместо сиденья имеет унитаз, а на табличке написано: "Трон, достойный короля".

"В эпоху беспрецедентного раскола, эскалации конфликтов и экономической нестабильности президент Трамп сосредоточился на том, что действительно имело значение: переделке ванной комнаты Линкольна в Белом доме, - говорит табличка на троне. - Это дань уважения непоколебимому провидцу, который посмотрел вниз, увидел проблему и покрасил ее золотом".

С момента возвращения к власти в прошлом году Трамп проводит масштабные ремонтные работы в Белом доме и Вашингтоне в целом. Помимо ремонта ванной комнаты рядом со спальней Линкольна, он добавил множество позолоченных элементов в Овальный кабинет, снес восточное крыло Белого дома, чтобы построить бальный зал, и планирует реконструировать Центр исполнительских искусств имени Кеннеди.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил в электронном письме, что Трамп "делает Белый дом и всю столицу нашей страны красивее, чем когда-либо".

"Президент никогда не перестанет работать на благо американского народа и выполнять обещания, ради которых он был избран подавляющим большинством голосов", - сказал Ингл в ответ на просьбу прокомментировать трон.

Статуя включает рулон туалетной бумаги с надписью "Тайное рукопожатие" (The Secret Handshake). По данным американских СМИ, организация с таким же названием взяла на себя ответственность за предыдущую статую, изображающую Трампа и покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые держатся за руки.