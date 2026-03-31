Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому домі

На Національній алеї у Вашингтоні в США встановлено великий трон із золотим унітазом, що є критикою ремонтних робіт, проведених президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трон, що імітує мармур і золото, замість сидіння має унітаз, а на табличці написано: "Трон, гідний короля".

"В епоху безпрецедентного розколу, ескалації конфліктів та економічної нестабільності президент Трамп зосередився на тому, що справді мало значення: переробці ванної кімнати Лінкольна в Білому домі, - говорить табличка на троні. - Це данина поваги непохитному провидцю, який подивився вниз, побачив проблему і пофарбував її золотом".

З моменту повернення до влади минулого року Трамп проводить масштабні ремонтні роботи у Білому домі та Вашингтоні загалом. Окрім ремонту ванної кімнати поряд зі спальнею Лінкольна, він додав безліч позолочених елементів в Овальний кабінет, зніс східне крило Білого дому, щоб збудувати бальну залу, і планує реконструювати Центр виконавських мистецтв імені Кеннеді.

Прессекретар Білого дому Девіс Інгл заявив в електронному листі, що Трамп "робить Білий дім і всю столицю нашої країни красивішими, ніж будь-коли".

"Президент ніколи не перестане працювати на благо американського народу і виконувати обіцянки, заради яких його було обрано переважною більшістю голосів", - сказав Інгл у відповідь на прохання прокоментувати трон.

Статуя включає рулон туалетного паперу з написом "Таємне рукостискання" (The Secret Handshake). За даними американських ЗМІ, організація з такою самою назвою взяла на себе відповідальність за попередню статую, яка зображує Трампа та покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, які тримаються за руки.