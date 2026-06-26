Золото удерживается на уровне 4015 долларов, а серебро - 57 долларов за унцию после новых данных об инфляции в США

Цены на золото стабилизировались на уровне более 4000 долларов за тройскую унцию после публикации новых данных об инфляции в США, которые ослабили ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Спотовая цена драгоценного металла составила около 4015 долларов за унцию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства торговли США, базовый индекс личных потребительских расходов (PCE) в мае вырос на 0,4%, что оказалось ниже прогнозов рынка. После этого доходность американских государственных облигаций снизилась, а трейдеры сократили ставки на новое повышение учетной ставки ФРС, что частично поддержало рынок золота.

Несмотря на стабилизацию, драгоценный металл завершает неделю вблизи самых низких уровней с ноября. После рекордного роста в 2025 году, когда золото стало одним из главных защитных активов на фоне геополитической напряженности, рынок перешел к коррекции из-за ожиданий длительного периода высоких процентных ставок в США.

Аналитик Invesco Дэвид Чао отметил, что рынок уже учел риски более жесткой монетарной политики ФРС, однако не ожидает нового повышения ставки в ближайшее время. По состоянию на утро пятницы спотовая цена золота составила 4014,88 доллара за унцию, тогда как серебро торговалось на уровне 57,44 доллара за унцию.

Цена золота стабилизировалась около 4 тысяч долларов после резкого падения