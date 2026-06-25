Цена золота стабилизировалась около 4 тысяч долларов после резкого падения

Стоимость золота стабилизировалась вблизи отметки 4 тыс. долларов за тройскую унцию после почти 3-процентного падения предыдущего дня. На рынок давят укрепление доллара США и ожидания более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индекс доллара на этой неделе вырос на 0,8%, что сделало золото более дорогим для покупателей, использующих другие валюты. В то же время серебро после падения почти на 7% также стабилизировалось, опустившись ниже 60 долларов за унцию впервые с декабря.

Рынок реагирует на сигналы ФРС

Дополнительное давление на драгоценные металлы оказывают ожидания повышения процентных ставок в США. Представители Федеральной резервной системы все чаще сигнализируют о поддержке более жесткой монетарной политики, что снижает привлекательность золота по сравнению с активами, приносящими доход.

По данным агентства, в конце января золото достигло исторического максимума около 5600 долларов за унцию, однако к июню его цена снизилась более чем на 20% от этого уровня, что традиционно считается началом медвежьего рынка. Одним из факторов такого спада Bloomberg называет обострение конфликта между США и Ираном, которое усилило инфляционное давление на мировую экономику.

Золото упало ниже 4100 долларов за унцию впервые за две недели