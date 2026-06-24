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Золото упало ниже 4100 долларов за унцию впервые за две недели

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Цены на золото опустились ниже 4100 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня за две недели. На рынок давит распродажа технологических акций и ожидания повышения ставок ФРС.

Золото упало ниже 4100 долларов за унцию впервые за две недели

Цены на золото продолжили снижение и опустились ниже отметки в 4100 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня за последние две недели. На рынок драгоценных металлов давит масштабная распродажа технологических акций, которая вынуждает инвесторов продавать золото для покрытия убытков в других активах, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время предыдущей торговой сессии спотовая цена золота потеряла 1,7%, а в среду снизилась еще на 0,8% - до 4083,77 доллара за унцию. В то же время доллар США укрепился, что сделало золото более дорогим для покупателей за пределами Соединенных Штатов.

Аналитики отмечают, что, несмотря на репутацию защитного актива, золото часто дешевеет во время масштабных распродаж на финансовых рынках, поскольку инвесторы используют его как источник быстрой ликвидности.

Инвесторов беспокоит политика ФРС

Дополнительное давление на рынок создают ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США. Инвесторы обеспокоены жесткой риторикой нового главы Федеральной резервной системы Кевина Ворша, который сигнализирует о готовности бороться с инфляцией путем сохранения высокой стоимости заимствований.

Более высокие ставки традиционно негативно влияют на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода. Вместе с золотом дешевеют и другие металлы: серебро потеряло 1,1% и опустилось до 60,86 доллара за унцию, тогда как платина и палладий также демонстрируют негативную динамику.

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Степан Гафтко

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