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Золото стабилизировалось на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Цены на золото стабилизировались после сообщений о прогрессе в переговорах США и Ирана. Стоимость металла удерживается вблизи 4190 долларов за унцию.

Золото стабилизировалось на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Цены на золото стабилизировались после сообщений о первоначальном прогрессе в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, который в последние месяцы существенно влиял на мировые рынки и энергетический сектор. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота удерживалась вблизи отметки 4190 долларов за унцию после роста почти на 1% по итогам предыдущей торговой сессии. Таким образом была прервана трехдневная коррекция котировок драгоценного металла.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Ираном, которые состоялись в минувшие выходные, были «очень и очень хорошими». В то же время иранская сторона также сообщила об определенном прогрессе в диалоге.

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Одним из результатов переговоров стало создание канала связи между Тегераном и Вашингтоном для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

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Кроме того, США выдали 60-дневную лицензию, которая позволяет Ирану продавать определенные объемы нефти на международном рынке.

На этом фоне нефтяные котировки после предыдущего снижения также демонстрировали стабилизацию.

По состоянию на утро в Сингапуре спотовая цена золота составила 4191,27 доллара за унцию. Серебро торговалось на уровне 65,05 доллара за унцию, тогда как цены на платину и палладий почти не изменились. Индекс доллара Bloomberg также незначительно снизился.

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Степан Гафтко

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