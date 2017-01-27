Снято с воздуха место схода лавины на отель в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Общее количество погибших в результате схода лавины на отель в Италии составляет 29 человек, их и остальных пострадавших достали из-под многотонных завалов снега. Снятое с воздуха видео показывает последствия катастрофы, передает УНН со ссылкой на ABC News.
По информации местных властей и представителей прокуратуры города Пескара, на отель с гор сползло более 60 тысяч тонн снега, скал и выкорчеванных деревьев, похоронив 40 человек внутри здания.
Девять человек спасатели достали живыми, в том числе, четверо детей.
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Еще два человека звали на помощь, но городские власти решили не реагировать на обращения, считая сначала, что это шутка.
Таким образом, спасательная операция началась на 1-2 часа позже. Первым экипажам спасателей потребовалось около 8 часов, чтобы добраться до места трагедии пешком, поскольку дороги были непроходимыми из-за обвала.
По словам прокуратуры города Пескара, по этому делу открыто уголовное производство.
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