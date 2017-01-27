Знято з повітря місце обвалу лавини на готель в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Загальна кількість загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії становить 29 людей, їх та решту потерпілих дістали з-під багатотонних завалів снігу. Зняте з повітря відео показує наслідки катастрофи, передає УНН з посиланням на ABC News.
За інформацією органів місцевої влади та представників прокуратури міста Пескара, на готель з гір сповзло понад 60 тисяч тонн снігу, скель та викорчованих дерев, похоронивши 40 осіб всередині будівлі.
Дев'ятьох людей рятувальники витягли живими, у тому числі, це четверо дітей.
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Ще двоє осіб кликали на допомогу, але міська влада вирішила не реагувати на звернення, вважаючи спочатку, що це жарт.
Таким чином, рятувальна операція розпочалася на 1-2 години пізніше. Першим екіпажам рятувальників знадобилося близько 8 годин, аби дістатися до місця трагедії пішки, оскільки дороги були непрохідними через обвал.
За словами прокуратури міста Пескара, наразі у цій справі відкрито кримінальне провадження.
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