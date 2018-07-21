ВНО в магистратуру: участники получили результаты тестов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39248 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102325 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124344 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131877 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169073 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153330 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181288 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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ВНО в магистратуру: участники получили результаты тестов

ВНО в магистратуру: участники получили результаты тестов

Киев  •  УНН

 • 17395 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Участники единого специальального вступительного испытания (ЕСВЭ) и единого вступительного экзамена (ЕВЭ), поступающие на магистратуру, получили результаты тестов. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.

Результаты тестирования размещены в "Кабинете участника ЕСВЭ/ЕВЭ".

Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов размещены в разделе "ВНО для магистров"

Поступающие имеют право подать апелляции в УЦОКО в случае возникновения сомнений в правильности установления результатов ЕСВЭ/ЕВЭ. Заявление должно быть подано в течение трех календарных дней со дня официального объявления результатов.

Напомним, в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру сдавали поступающие на специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

Все они должны были сдать ЕВЭ по иностранному языку - английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Поступающие на "Право" и "Международное право", кроме ЕВЭ, сдавали также единственное вступительное испытание (ЕСВЭ) по праву и общим учебным юридическим компетенциям.

Украинские Национальные Новости

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