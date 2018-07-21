ВНО в магистратуру: участники получили результаты тестов

Результаты тестирования размещены в "Кабинете участника ЕСВЭ/ЕВЭ".

Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов размещены в разделе "ВНО для магистров"

Поступающие имеют право подать апелляции в УЦОКО в случае возникновения сомнений в правильности установления результатов ЕСВЭ/ЕВЭ. Заявление должно быть подано в течение трех календарных дней со дня официального объявления результатов.

Напомним, в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру сдавали поступающие на специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

Все они должны были сдать ЕВЭ по иностранному языку - английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Поступающие на "Право" и "Международное право", кроме ЕВЭ, сдавали также единственное вступительное испытание (ЕСВЭ) по праву и общим учебным юридическим компетенциям.