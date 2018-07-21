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ЗНО в магістратуру: учасники отримали результати тестів

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Учасники єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ), які вступають на магістратуру, отримали результати тестів. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.

Результати тестування розміщені у “Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ”.

Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів розміщено в розділі “ЗНО для магістрів”

Вступники мають право подати апеляцю до УЦОЯО в разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів ЄФВВ/ЄВІ. Заява має бути подана протягом трьох календарних днів із дня офіційного оголошення результатів.

Нагадаємо, цього року тестування за технологією ЗНО для вступу в магістратуру складали вступники на спеціальності галузей знань “Гуманітарні науки” (крім спеціальності “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Право”, “Сфера обслуговування” та “Міжнародні відносини”.

Усі вони мали скласти ЄВІ з іноземної мови — англійської, або німецької, або французької, або іспанської. Вступники на “Право” та “Міжнародне право”, окрім ЄВІ, складали також єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

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