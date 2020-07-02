ВНО в магистратуру: обнародованы правильные ответы на экзамен по иностранному языку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Обнародованы правильные ответы к заданиям единого вступительного экзамена по иностранному языку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"1 июля поступающие на обучение в магистратуру сдали единый вступительный экзамен по иностранному языку. С тестовыми тетрадями единого вступительного экзамена и правильными ответами к заданиям теста можно ознакомиться в разделе "Вступительные в магистратуру. Материалы ЕВИ/ЕФВВ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по английскому языку размещены две тестовые тетради, поскольку тестирование проходило в две смены. Тетради первой смены тестирования также были использованы для прохождения ЕВИ в учреждениях высшего образования, которые проводили экзамен для лиц, которые в связи с состоянием здоровья или как поступающие, уволенные с военной службы (в том числе мобилизованные), получили право сдавать экзамен в соответствующих учебных заведениях.
Что касается результатов вступительных испытаний, то их объявят, разместив на информационных страницах абитуриентов "Кабинет участника ЕФВВ/ЕВИ" не позднее 14 календарных дней со дня их проведения.
Напомним, более 87 тысяч поступающих в магистратуру прошли единственный вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, что является 86% от количества зарегистрированных на экзамен. При этом, 11 участников ЕВИ не были допущены к пунктам тестирования из-за обнаруженные признаки острых респираторных заболеваний (ОРЗ).