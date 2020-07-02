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ЗНО в магістратуру: оприлюднено правильні відповіді на іспит з іноземної мови

ЗНО в магістратуру: оприлюднено правильні відповіді на іспит з іноземної мови

Київ • УНН

 • 29281 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Оприлюднено правильні відповіді до завдань єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

"1 липня вступники на навчання в магістратуру складали єдиний вступний іспит з іноземної мови. Із тестовими зошитами єдиного вступного іспиту та правильними відповідями до завдань тесту можна ознайомитися в розділі "Вступні до магістратури. Матеріали ЄВІ/ЄФВВ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з англійської мови розміщено два тестові зошити, оскільки тестування проходило у дві зміни. Зошити першої зміни тестування також було використано для проходження ЄВІ у закладах вищої освіти, що проводили іспит для осіб, які у зв’язку зі станом здоров’я або як вступники, звільнені з військової служби (у тому числі мобілізовані), отримали право складати іспит у відповідних закладах освіти.

Щодо результатів вступних випробувань, то їх оголосять, розмістивши на інформаційних сторінках вступників "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ" не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення.

Нагадаємо, понад 87 тисяч вступників у магістратуру пройшли єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, що є 86% від кількості зареєстрованих на іспит. При цьому, 11 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).

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