ВНО-2021: обнародованы топ самых популярных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине 5 марта завершилась регистрация для участия во ВНО, на него подались почти 319 тыс. человек. В топ-3 самых популярных предметов ВНО, которые выбирают абитуриенты, вошли украинский язык и литература - причем на тестирование просто по украинскому языку зарегистрировалось несколько меньше людей, математика и история Украины. В "хвосте" - иностранные языки, кроме английского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
Цитата:
"В пятницу завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По предварительным данным, по состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек", - говорится в сообщении.
Детали
К самым популярным предметам ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:
-
- украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);
-
- математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании с задачами уровня стандарта);
-
- история Украины - 247 109 человек;
-
- география - 147 207 человек;
-
- английский язык - 122 681 человек;
-
- биология - 104 664 человека;
-
- физика - 26 911 человек;
-
- химия - 10 338 человек;
-
- немецкий язык - 1965 человек;
-
- французский язык - 464 человека:
-
- испанский язык - 149 человек.
-
Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.
Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который регистрировавшееся лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.
Когда будет ВНО-2021
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:
-
- 21 мая - химия;
-
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
-
- 25 мая - английский язык;
-
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
-
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
-
- 4 июня - история Украины;
-
- 7 июня - физика;
-
- 10 июня - биология;
-
- 15 июня - география.
-
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.