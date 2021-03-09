ВНО-2021: обнародованы топ самых популярных предметов

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине 5 марта завершилась регистрация для участия во ВНО, на него подались почти 319 тыс. человек. В топ-3 самых популярных предметов ВНО, которые выбирают абитуриенты, вошли украинский язык и литература - причем на тестирование просто по украинскому языку зарегистрировалось несколько меньше людей, математика и история Украины. В "хвосте" - иностранные языки, кроме английского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.