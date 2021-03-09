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ВНО-2021: обнародованы топ самых популярных предметов

ВНО-2021: обнародованы топ самых популярных предметов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине 5 марта завершилась регистрация для участия во ВНО, на него подались почти 319 тыс. человек. В топ-3 самых популярных предметов ВНО, которые выбирают абитуриенты, вошли украинский язык и литература - причем на тестирование просто по украинскому языку зарегистрировалось несколько меньше людей, математика и история Украины. В "хвосте" - иностранные языки, кроме английского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

Цитата:

"В пятницу завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По предварительным данным, по состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек", - говорится в сообщении.

Детали

К самым популярным предметам ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:

  • украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);
  • математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании с задачами уровня стандарта);
  • история Украины - 247 109 человек;
  • география - 147 207 человек;
  • английский язык - 122 681 человек;
  • биология - 104 664 человека;
  • физика - 26 911 человек;
  • химия - 10 338 человек;
  • немецкий язык - 1965 человек;
  • французский язык - 464 человека:
  • испанский язык - 149 человек.

Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который регистрировавшееся лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.

Когда будет ВНО-2021

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

  • 21 мая - химия;
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
  • 25 мая - английский язык;
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня - история Украины;
  • 7 июня - физика;
  • 10 июня - биология;
  • 15 июня - география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

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