ЗНО-2021: оприлюднено топ найпопулярніших предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні 5 березня завершилася реєстрація для участі в ЗНО, на нього подалися майже 319 тис. осіб. До топ-3 найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають абітурієнти, ввійшли українська мова і література - при чому на тестування просто з української мови зареєструвалося дещо менше людей, математика та історія України. У "хвості" - іноземні мови, крім англійської. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
Цитата:
"У п’ятницю завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. За попередніми даними, станом на 5 березня, було зареєстровано 318 946 осіб", - йдеться у повідомленні
Деталі
До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:
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- українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
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- математика – 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
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- історія України – 247 109 осіб;
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- географія – 147 207 осіб;
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- англійська мова – 122 681 особа;
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- біологія – 104 664 особи;
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- фізика – 26 911 осіб;
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- хімія – 10 338 осіб;
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- німецька мова – 1 965 осіб;
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- французька мова – 464 особи:
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- іспанська мова – 149 осіб.
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Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.
Коли триватиме ЗНО-2021
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за наступним графіком:
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- 21 травня – хімія;
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- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
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- 25 травня – англійська мова;
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- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
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- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
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- 4 червня – історія України;
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- 7 червня – фізика;
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- 10 червня – біологія;
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- 15 червня – географія.
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Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.