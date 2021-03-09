ЗНО-2021: оприлюднено топ найпопулярніших предметів

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КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні 5 березня завершилася реєстрація для участі в ЗНО, на нього подалися майже 319 тис. осіб. До топ-3 найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають абітурієнти, ввійшли українська мова і література - при чому на тестування просто з української мови зареєструвалося дещо менше людей, математика та історія України. У "хвості" - іноземні мови, крім англійської. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Цитата:

"У п’ятницю завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. За попередніми даними, станом на 5 березня, було зареєстровано 318 946 осіб", - йдеться у повідомленні

Деталі

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
  • математика – 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
  • історія України – 247 109 осіб;
  • географія – 147 207 осіб;
  • англійська мова – 122 681 особа;
  • біологія – 104 664 особи;
  • фізика – 26 911 осіб;
  • хімія – 10 338 осіб;
  • німецька мова – 1 965 осіб;
  • французька мова – 464 особи:
  • іспанська мова – 149 осіб.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

Коли триватиме ЗНО-2021

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за наступним графіком:

  • 21 травня – хімія;
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

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