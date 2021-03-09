ЗНО-2021: оприлюднено топ найпопулярніших предметів

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні 5 березня завершилася реєстрація для участі в ЗНО, на нього подалися майже 319 тис. осіб. До топ-3 найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають абітурієнти, ввійшли українська мова і література - при чому на тестування просто з української мови зареєструвалося дещо менше людей, математика та історія України. У "хвості" - іноземні мови, крім англійської. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.